Своих не бросаем
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий

Миссия фонда
Помогаем участникам боевых действий
Мы хотим не словами, а реальными делами отблагодарить раненых военнослужащих, которые встали на защиту интересов Родины. Делаем все что в наших силах, чтобы помочь семьям погибших солдат. Помогаем раненым восстановить здоровье, пройти курс реабилитации и улучшить условия жизни.

Лозунг фонда

Всё меньше и меньше имён в телефоне,

Друзей и контактов сужается круг.

Так ЦЕННО, когда человек тебя понял,

Так СЛОЖНО вникать в разговоры подруг.

Так СТРАШНО смотреть на людей и не видеть

В глазах состраданья и истины свет

Так СТРАННО кого-то начать ненавидеть,

Ведь был человек. А сейчас его нет.

Так ГРУСТНО услышать не те разговоры

От близких когда-то любимых людей.

Так ПРОСТО оставить дебаты и споры

И то, что на сердце, держать при себе.

Так РАДОСТНО встретить родимые души

Когда-то совсем незнакомых людей.

Так РЕДКО, что кто-то готов тебя слушать.

Так МАЛО людей, кто поможет в беде.

Так СЛОЖНО молчать, когда хочется матом.

Так ЖАЛКО, что матом всего не сказать.

Бабуле, котёнку, ребёнку, солдатам -

Нет разницы в том, кому нам помогать.

Помочь. Не пройти мимо ближнего боли

И просто сказать - чем могу, помогу.

Вот в этом мы очень похожи с тобою.

И я по-другому уже не смогу.

Подставить плечо, протянуть свою руку,

Обнять или доброе слово сказать.

Всё это нетрудно, с тебя не убудет,

Но только не каждый готов поддержать.

Когда кто-то спросит - зачем это надо?

Кому это надо? А вы тут при чем?

Что не за спасибо и не за награды

Стараются люди и ночью и днём.

Да что объяснять, кто поймёт, тот и понял.

А если не понял - уже не поймёт.

Вы - люди из стали, покрытые бронью,

Такими, как вы, только мир и живет.

Не надо вникать, просто люди такие.

Кому-то мы - психи, кому-то - друзья.

Горжусь вами, сильные люди России,

Великой державы большая семья.



Автор Таня Витязь 2022 год

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Что мы делаем
Фонд развивает различные программы, направленные на помощь раненым военнослужащим и инвалидам
  • Лечение
    • Приобретаем лекарственные препараты и медицинское оборудование
    • Помогаем членам семьи быть рядом со своими близкими, которые проходят лечение в военных госпиталях
  • Реабилитация
    • Обеспечиваем раненых средствами реабилитации
    • Помогаем тем, кто уже выписался из госпиталя и нуждается в реабилитации
  • Материальная помощь
    • Оказываем адресную материальную помощь раненым военнослужащим
    • Оказываем материальную помощь семьям погибших военнослужащих
  • Психологическая помощь
    • Оказываем психологическую помощь участникам боевых действий
    • Помогаем справиться с посттравматическим стрессовым расстройством
  • Социальная адаптация
    • Помогаем ветеранам найти себя в мирной жизни
    • Оказываем помощь в трудоустройстве
    • Помогаем ветеранам-инвалидам стать полноценной частью общества
  • Культура и спорт
    • Содействуем проведению культурных и спортивных мероприятий
    • Помогаем инвалидам наполнить жизнь новыми смыслами
ОНИ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ. НАШ ДОЛГ - ПОЗАБОТИТЬСЯ О НИХ. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Учредители Фонда

Попечительский совет

  • Кузнецова Анна Юрьевна
    Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
    Возглавляет попечительский совета фонда
  • Коченов Андрей Юрьевич
    Председатель правление ВОД "ОТЦЫ РОССИИ"
    Член попечительского совета фонда
  • Светлосанова Софья Владимировна
    Член попечительского совета фонда
  • Винникова Инга Владимировна
    Член попечительского совета фонда
  • Дьяченко Валерий Анатольевич
    Член попечительского совета фонда

Документы и отчетность
Работа Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" прозрачна и открыта. Любой желающий может ознакомиться с финансовой отчетностью и другими документами о деятельности Фонда.



Устав Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем"
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Реквизиты Фонда
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ОГРН
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Договор пожертвования
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Политика в отношении обработки персональных данных
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Соглашение Министерства обороны РФ и Фондом помощи "СВОИХ НЕ БРОСАЕМ"
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Презентация фонда
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Отчет о целевом использовании средств
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В Минобороны РФ работают «горячие линии»

«Горячая линия» Минобороны РФ, бесплатный федеральный номер: +7 (800) 100-77-07, +7 (495) 498-43-54, +7 (495) 498-34-46.


«Горячая линия» Минобороны РФ: +7 (495) 498-43-54.


Все звонки на эти номера поступают в Национальный центр управления обороной России.


Справочная Минобороны России: +7 (495) 696-88-00.


Управление Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественная приемная Министра обороны РФ): +7 (495) 696-12-32, +7 (495) 696-33-08.


"Горячая линия" Национального центра финансового управления по вопросам  проблем с выплатами +7 (495) 498-20-38

Приём и обращение граждан 