Лозунг фонда
Всё меньше и меньше имён в телефоне,
Друзей и контактов сужается круг.
Так ЦЕННО, когда человек тебя понял,
Так СЛОЖНО вникать в разговоры подруг.
Так СТРАШНО смотреть на людей и не видеть
В глазах состраданья и истины свет
Так СТРАННО кого-то начать ненавидеть,
Ведь был человек. А сейчас его нет.
Так ГРУСТНО услышать не те разговоры
От близких когда-то любимых людей.
Так ПРОСТО оставить дебаты и споры
И то, что на сердце, держать при себе.
Так РАДОСТНО встретить родимые души
Когда-то совсем незнакомых людей.
Так РЕДКО, что кто-то готов тебя слушать.
Так МАЛО людей, кто поможет в беде.
Так СЛОЖНО молчать, когда хочется матом.
Так ЖАЛКО, что матом всего не сказать.
Бабуле, котёнку, ребёнку, солдатам -
Нет разницы в том, кому нам помогать.
Помочь. Не пройти мимо ближнего боли
И просто сказать - чем могу, помогу.
Вот в этом мы очень похожи с тобою.
И я по-другому уже не смогу.
Подставить плечо, протянуть свою руку,
Обнять или доброе слово сказать.
Всё это нетрудно, с тебя не убудет,
Но только не каждый готов поддержать.
Когда кто-то спросит - зачем это надо?
Кому это надо? А вы тут при чем?
Что не за спасибо и не за награды
Стараются люди и ночью и днём.
Да что объяснять, кто поймёт, тот и понял.
А если не понял - уже не поймёт.
Вы - люди из стали, покрытые бронью,
Такими, как вы, только мир и живет.
Не надо вникать, просто люди такие.
Кому-то мы - психи, кому-то - друзья.
Горжусь вами, сильные люди России,
Великой державы большая семья.
Автор Таня Витязь 2022 год
Награды
Попечительский совет
В Минобороны РФ работают «горячие линии»
«Горячая линия» Минобороны РФ, бесплатный федеральный номер: +7 (800) 100-77-07, +7 (495) 498-43-54, +7 (495) 498-34-46.
«Горячая линия» Минобороны РФ: +7 (495) 498-43-54.
Все звонки на эти номера поступают в Национальный центр управления обороной России.
Справочная Минобороны России: +7 (495) 696-88-00.
Управление Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественная приемная Министра обороны РФ): +7 (495) 696-12-32, +7 (495) 696-33-08.
"Горячая линия" Национального центра финансового управления по вопросам проблем с выплатами +7 (495) 498-20-38