Всё меньше и меньше имён в телефоне,

Друзей и контактов сужается круг.

Так ЦЕННО, когда человек тебя понял,

Так СЛОЖНО вникать в разговоры подруг.

Так СТРАШНО смотреть на людей и не видеть

В глазах состраданья и истины свет

Так СТРАННО кого-то начать ненавидеть,

Ведь был человек. А сейчас его нет.

Так ГРУСТНО услышать не те разговоры

От близких когда-то любимых людей.

Так ПРОСТО оставить дебаты и споры

И то, что на сердце, держать при себе.

Так РАДОСТНО встретить родимые души

Когда-то совсем незнакомых людей.